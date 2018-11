Tennis: Fed-Cup-Sieger seit 2000 - 11. Titel für Tschechien/CSSR

Wien/Prag (APA) - Die Liste der Fed-Cup-Finali seit 2000 nach dem von Tschechien in der Prager O2-Arena mit 3:0 gegen die USA gewonnenen Finale 2018 vom Sonntag:

~ 2000 USA - Spanien 5:0 (in Las Vegas) 2001 Belgien - Russland 2:1 (in Madrid) 2002 Slowakei - Spanien 3:1 (in Gran Canaria) 2003 Frankreich - USA 4:1 (in Moskau) 2004 Russland - Frankreich 3:2 (in Moskau) 2005 Russland - Frankreich 3:2 (in Paris) 2006 Italien - Belgien 3:2 (in Charleroi) 2007 Russland - Italien 4:0 (in Moskau) 2008 Russland - Spanien 4:0 (in Madrid) 2009 Italien - USA 4:0 (in Reggio Calabria) 2010 Italien - USA 3:1 (in San Diego) 2011 Tschechien - Russland 3:2 (in Moskau) 2012 Tschechien - Serbien 3:1 (in Prag) 2013 Italien - Russland 4:0 (in Cagliari) 2014 Tschechien - Deutschland 3:1 (in Prag) 2015 Tschechien - Russland 3:2 (in Prag) 2016 Frankreich - Tschechien 2:3 (in Straßburg) 2017 Weißrussland - USA 2:3 (in Minsk) 2018 Tschechien - USA (in Prag) 3:0

Bisherige Sieger (Fed Cup seit 1963 ausgetragen): 18 USA 1963,66-67,69,76-82,86,89-90,96,99,2000,17 11 Tschechien/ Tschechoslowakei 1975,1983-85,88//2011-12,14-16,18 7 Australien 1964-65,68,70-71,73-74 5 Spanien 1991,93-95,98 4 Italien 2006,09-10,13 4 Russland 2004,05,07-08 2 Frankreich 1997,2003 2 Deutschland 1987,92 1 Slowakei 2002 1 Belgien 2001 1 Südafrika 1972 ~