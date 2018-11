1918/2018 - Van der Bellen übergab Kraus-Werk an Friedensbibliothek

Paris/Wien (APA) - Nach der Eröffnung des Pariser Friedensforums sind die Staats- und Regierungschefs am Sonntagnachmittag Schlange gestanden, um Bücher abzugeben. Auf Aufforderung von Präsident Emmanuel Macron sollte jeder Staatsgast ein Werk für eine „Friedensbibliothek“ mitbringen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen spendete Karl Kraus‘ „Letzte Tage der Menschheit“.

„Es ist ein Drama des Ersten Weltkriegs, eine Polemik, eine realistische Schilderung, eine Mischung aus beidem. Ich fürchte, es ist nicht überholt, es ist aktueller denn je“, begründete Van der Bellen seine Wahl in einem kurzen Videostatement für die Organisatoren der Konferenz. Er übergab das Buch im deutschen Original und der französischen Übersetzung. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hatte das Buch „Briefe an den Sohn“ von Käthe Kollwitz mitgebracht, in dem es auch um den Ersten Weltkrieg geht.

Das Friedensforum war von Macron ins Leben gerufen worden, um nach Wegen für eine dauerhafte Bewahrung des Friedens zu suchen. Ein Großteil der Staats- und Regierungschefs, die am Vormittag bei der Gedenkfeier zum 100. Jahrestag des Weltkriegsendes teilgenommen hatten, kamen zur Auftaktveranstaltung des Forums in einer großen Ausstellungshalle.

An mehreren Plätzen in der Halle wurde am Sonntagabend gleichzeitig diskutiert, Herzstück war dabei eine kreisrunde „Agora“, um die Besucher rundherum saßen. Die eigentliche „Friedensarbeit“ sollte aber am Montag und Dienstag stattfinden, wenn in Expertengesprächen nach konkreten Lösungen gesucht wird. Merkel, die die Eröffnungsrede gehalten hatte, äußerte die Hoffnung, dass das Friedensforum keine „Eintagsfliege“ bleiben und jährlich stattfinden möge.