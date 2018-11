Notstandshilfe - WIFO: Noch kein Endergebnis der Studie

Wien (APA) - Das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) hat am Sonntag darauf hingewiesen, dass die kolportierten Zahlen zur Auswirkung der geplanten Abschaffung der Notstandshilfe noch keine Endergebnis der vom Sozialministerium in Auftrag gegebenen Studie seien. „Tatsächlich ist es so, dass die Studie noch in Arbeit ist und daher gar keine Endergebnisse vorliegen können“, sagte ein Sprecher.

Damit bestätigte er zugleich die Existenz der Studie. Darüber hinaus würden in der Studie mehrere Szenarien analysiert, um die Wirkungsweisen unterschiedlicher Varianten zu prüfen. „Die Abschaffung der Notstandshilfe war übrigens keine durchgängige Vorgabe des Auftraggebers für die Szenarien“, so das WIFO.

Am Wochenende waren Zahlen aus der Studie publik geworden, wonach 121.000 Arbeitslose im neuen System keinerlei Leistungen mehr erhalten würden. 37.000 Menschen davon sollen behinderte Arbeitslose sein, 6.000 Jugendliche und 61.000 Personen, die nur einen Pflichtschulabschluss haben.