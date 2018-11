Fußball: Niederlagen für Wiener Clubs - Hartberg siegt weiter

Wien (APA) - Für die Wiener Clubs hat es am Sonntag in der 14. Fußball-Bundesliga-Runde bittere Niederlagen gesetzt. Die Austria verlor den Schlager vor eigenem Publikum gegen Red Bull Salzburg mit 0:2, Rapid musste sich in der Lavanttal-Arena dem WAC 1:3 geschlagen geben.

Die beiden Erzrivalen kassierten im Finish jeweils zwei Tore und müssen weiter um die Teilnahme an der sechs Clubs umfassenden Meistergruppe bangen. Acht Runden vor der Teilung liegt die Austria als Sechster gerade noch über dem Strich, jeweils zwei Punkte dahinter folgen Sturm Graz und Rapid.

Überraschend an der fünften Stelle rangiert Aufsteiger TSV Hartberg nach einem 2:1 in Mattersburg, dem fünften Liga-Sieg der Steirer in Serie. Der WAC schob sich dank der erfolgreichen Cup-Revanche gegen Rapid auf Platz drei, zwei Punkte hinter dem LASK und 14 Zähler hinter dem überlegenen Spitzenreiter Salzburg.