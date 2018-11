Formel 1: Hamilton gewann in Brasilien - Mercedes auch Team-Champion

Sao Paulo (APA) - Der deutsche Mercedes-Rennstall hat sich nach der Fahrer-Weltmeisterschaft durch Lewis Hamilton auch den Konstrukteurstitel in der Formel 1 geholt. Hamilton feierte am Sonntag in Sao Paulo vor Max Verstappen im Red Bull und Kimi Räikkönen im Ferrari seinen zehnten Saisonsieg. Es war der insgesamt 72. Grand-Prix-Erfolg für den Briten.

Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas wurde in Brasilien hinter Red-Bull-Fahrer Daniel Ricciardo Fünfter. Vizeweltmeister Sebastian Vettel kam im zweiten Ferrari nicht über Platz sechs hinaus. Dadurch fixierte Mercedes unter der Führung des Österreichers Toto Wolff im vorletzten Saisonrennen vor Ferrari seinen fünften Konstrukteurstitel in Serie. Der letzte WM-Lauf der Saison findet am 25. November in Abu Dhabi statt.