Basketball: Heimniederlage von Leader Traiskirchen gegen BC Vienna

Wien (APA) - Arkadia Traiskirchen hat am Sonntag in der siebenten Basketball-Bundesliga-Runde eine überraschende Heimniederlage kassiert. Der Spitzenreiter musste sich BC Vienna mit 83:91 (39:51) geschlagen geben und ist nun punktegleich mit dem ersten Verfolger Swans Gmunden, der bereits am Samstag einen Auswärtssieg gegen die Vienna Timberwolves eingefahren hatte.

Ausschlaggebend für die Niederlage von Traiskirchen war vor allem die Präzision der Gäste aus der Distanz. Die Vienna-Akteure versenkten 19 von 34 Dreierwürfen.

Der Tabellenvierte UBSC Graz landete im steirischen Derby einen 108:78-(57:44)-Kantersieg über die Fürstenfeld Panthers, die Klosterneuburg Dukes setzten sich daheim gegen die Flyers Wels mit 78:76 (42:40) durch.