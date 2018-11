SPD-Chefin: Künftige CDU-Führung nicht entscheidend für Koalition

Berlin (APA/Reuters) - Für SPD-Chefin Andrea Nahles hängt der Fortbestand der schwarz-roten Regierungskoalition in Deutschland nicht daran, wer künftig die CDU führt. „Für die SPD mache ich nichts davon abhängig, was wer da wird oder wer es wird“, sagte sie am Sonntag im ARD-Bericht aus Berlin zur anstehenden Frage, wer Kanzlerin Angela Merkel an der CDU-Spitze nachfolgt.

„Ich mache aber sehr viel davon abhängig, ob wir was hinkriegen zusammen an verbindlichen Verabredungen und ich werde genau darauf achten, dass sie auch eingehalten werden.“ Das werde im Hinblick auf die in der SPD verabredete zwischenzeitliche Bestandsaufnahmen ihrer Regierungsmitarbeit ganz wichtig sein.

Nahles widersprach der These, ihre Partei wolle nun wieder stärker in Richtung links gehen. „Es ist keine Frage von links oder rechts“, sagte sei. „Ich habe gesagt, wir lassen Hartz IV hinter uns und bauen eine neue Grundsicherung“, erläuterte sie ihre inhaltlichen Vorstellungen. Das bedeute zum Beispiel, dass man das Thema Kinderarmut ganz anders angehen müsse. Trotz 148 Leistungen in Deutschland für Kinder lebten derzeit zwei Millionen von ihnen in Armut. „Kinder müssen raus aus der Grundsicherung, der Sozialhilfe“, forderte sie daher. In Fragen wie dieser müsse man sich mehr vornehmen.