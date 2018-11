Überschwemmungen in Argentinien nach Unwetter

Buenos Aires (APA/dpa) - Nach heftigen Überschwemmungen in Argentinien sind rund 1.300 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Betroffen waren zehn Gemeinden um die Hauptstadt Buenos Aires, wie die staatliche Nachrichtenagentur Telam am Sonntag unter Berufung auf die Behörden berichtete. Ein heftiges Unwetter hatte am Vortag die südamerikanische Metropole heimgesucht.

Die starken Niederschläge überschwemmten ganze Straßenzüge in Buenos Aires, laut Medienberichten fiel der Strom in mehreren Gegenden aus. Auf den Flughäfen der Hauptstadt kam es zu Verspätungen bei vielen Flügen. Probleme gab es auch im Schienenverkehr.

Von den Überschwemmungen betroffen war unter anderem auch das bekannte Stadtviertel La Boca im Süden von Buenos Aires. Wegen des strömenden Regens musste dort am Samstag das Hinspiel des Fußballfinales der Copa Libertadores - dem südamerikanischen Pendant der Champions League - zwischen den lokalen Erzrivalen Boca Juniors und River Plate auf Sonntag vertagt werden.