Kristiansand (APA) - Rosenborg Trondheim hat die am Donnerstag erlittene 2:5-Heimklatsche gegen Red Bull Salzburg in der Europa League gut verdaut. Norwegens Rekordchampion feierte am Sonntagabend einen 1:0-Sieg bei Start und sicherte sich damit eine Runde vor Schluss bereits den 26. Meistertitel der Club-Geschichte, zugleich den vierten in Folge. Zum Matchwinner avancierte der Nigerianer Samuel Adegbenro (28.).

Rosenborg hat vor der 30. Runde sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Molde.