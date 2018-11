Neuchatel (APA) - Grasshoppers Zürich hat sich nach drei sieglosen Partien wieder einmal über einen vollen Erfolg freuen dürfen. ÖFB-Teamtormann Heinz Lindner und Co. setzten sich am Sonntag im Kellerduell der Schweizer Super League gegen Xamax Neuchatel 3:2 durch und gaben die „Rote Laterne“ an den Verlierer ab. Raphael Holzhauser leistete mit einem Assist seinen Beitrag zum Erfolg des Teams von Thorsten Fink.

Marco Djuricin fehlte im Spiel der 14. Runde wegen einer Verletzung.