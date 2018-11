Seehofer kündigte vor CSU-Spitze Rücktritt als Parteichef an 2

München (APA/dpa/AFP) - Auch sein Amt als deutscher Innenminister will Seehofer vorzeitig abgeben, jedenfalls vor Ende der laufenden Legislaturperiode. Auch das machte der CSU-Chef am Sonntagabend bei den Beratungen der engsten Parteispitze in München laut Teilnehmerkreisen deutlich. Als CSU-Chef will Seehofer demnach Anfang 2019 abtreten.