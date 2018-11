Schwimmen: Reitshammer und Kahler fixierten in Graz nationale Rekorde

Graz (APA) - Der Schlusstag der österreichischen Kurzbahn-Staatsmeisterschaften der Schwimmer in Graz-Eggenberg hat in der Finalsession die nationalen Rekorde Nummer vier und fünf dieser Titelkämpfe gebracht. Bernhard Reitshammer verbesserte über 50 m Brust in 26,66 Sekunden die drei Wochen alte, bisherige OSV-Bestmarke von Christopher Rothbauer um 18/100. Außerdem schlug Marlene Kahler zu.

Die zweifache Bronzemedaillengewinnerin der Olympischen Jugendspiele schlug über 1.500 m Kraul hinter einer Slowenin in 16:13,99 Min. an. Die bisherige Bestmarke hatte Nina Dittrich vor bald elf Jahren am 25. Jänner 2008 mit 16:22,17 fixiert, Kahler war also um 8,18 Sekunden schneller. Die 1.500 m sind bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften vom 11. bis 16. Dezember in Hangzhou in China nicht im Programm, für die Niederösterreicherin war es aber jedenfalls eine weitere Bestätigung ihrer guten Form.

Reitshammers Leistung bedeutete das WM-A-Limit, dazu gab es jeweils bei Titelgewinnen die Bestätigung von fünf WM-B-Limits. Und zwar gelang das Caroline Pilhatsch über 50 m Rücken (27,04 Sek.), Cornelia Pammer über 50 m Brust (31,09), Lena Kreundl und Reitshammer über 100 m Kraul (53,96 bzw. 47,91) als auch Claudia Hufnagl über 200 m lagen (2:13,08 Min.). Alexander Szekely stellte über 800 m Kraul in 8:58,40 Min. einen nationalen Jugend-Rekord auf.

Für die WM haben nun acht Aktive A-Limits erbracht, und zwar Hufnagl, Kahler, Kreundl, Pilhatsch, Heiko Gigler, Reitshammer, Rothbauer und Patrick Staber. Die elf Schwimmer mit B-Limits sind Lena Grabowski, Elena Guttmann, Pammer, Valentin Bayer, der derzeit verletzte Simon Bucher, Johannes Dietrich, Xaver Gschwentner, Alexander Knabl, Felix Nussbaumer, Sascha Subarsky und Alexander Trampitsch. Die OSV-WM-Nominierung erfolgt am 22. November.

~ Die besten Österreicher der Kurzbahn-Schwimm-ÖM in Graz vom Sonntag: 50 m Rücken: Caroline Pilhatsch (AT Graz) 27,04 Sek. (WM-B-Limit bestätigt) bzw. Heiko Gigler (SV Spittal) 24,45

50 m Brust: Cornelia Pammer (1. USC Traun) 31,09 (WM-B-Limit bestätigt) bzw. Bernhard Reitshammer (ASV Linz) 26,66 (ÖR, WM-A-Norm)

100 m Kraul: Lena Kreundl (ASV Linz) 53,96 (WM-B-Limit bestätigt) bzw. Bernhard Reitshammer (ASV Linz) 47,91 (WM-B-Limit bestätigt)

200 m Lagen: Claudia Hufnagl (USC Graz) 2:13,08 Min. (WM-B-Limit bestätigt) bzw. Sebastian Steffan (SC Steyr) 1:58,65

1.500 m Kraul Damen: 2. Marlene Kahler (SVS-Schwimmen) 16:33,99 (ÖR)

800 m Kraul Herren: 2. David Brandl (1. Perger SV) 8:04,01

4 x 50 m Lagen: ASV Linz 1:55,85 (Johanna Enkner, Kreundl, Caroline Hechenbichler, Angelika Kronlachner) bzw. ASKÖ Steyr 1:39,27 (Marvin Miglbauer, Johannes Dietrich, Alexander Trampitsch, Sebastian Steffan) ~