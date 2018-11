Fußball: Copa-Libertadores-Final-Hinspiel Boca gegen River endete 2:2

Buenos Aires (APA/dpa) - River Plate hat mit einem 2:2 im Final-Hinspiel der Copa Libertadores ein Unentschieden beim Erzrivalen Boca Juniors erreicht. In einem packenden Duell der beiden Traditionsvereine im berühmten Stadion „La Bombonera“ in Buenos Aires gingen die Gastgeber am Sonntag durch Ramon Abila (33.) und Darío Benedetto (46.) zweimal in Führung.

River Plate glich aber durch Lucas Pratto (35.) und ein Eigentor von Carlos Izquierdoz (61.) jeweils aus.

Die Partie fand wegen starken Regens einen Tag später als zunächst vorgesehen statt. Die Entscheidung um den Titel als bestes südamerikanisches Team wird nun am 24. November in River Plates „Monumental“-Stadion - ebenfalls in Buenos Aires - ausgetragen.

Der erste argentinische „Superclasico“ der Geschichte im Endspiel der Copa Libertadores elektrisiert seit Tagen das ganze Land. Das Stadtderby von Buenos Aires gilt als eines der spannendsten der Welt wegen der teilweise extremen Rivalität. Die Duelle werden oft von Gewaltausbrüchen überschattet. Seit 2013 werden bei allen Fußballspielen in Argentinien keine Gästefans zugelassen.