„Die Stadt von gestern“ - Neues Buch über „das verschwundene Wien“

Wien (APA) - Wiener Straßennamen können mitunter recht verräterisch sein: Wenn sich bei der Zahnradbahnstraße in Döbling (19. Bezirk) am Fuß des Kahlenberg wohl gleich auf den ersten Blick erschließt, was sich hier einst befand, ist dies im Fall der Tivoligasse in Meidling (12. Bezirk) nicht ganz so einfach. Aufklärung darüber bringt das neu im Styria-Verlag erschienene Buch „Die Stadt von gestern“.

Wobei der Untertitel des reich bebilderten Historikbandes gleich Programm ist: „Entdeckungsreise durch das verschwundene Wien“. Die Autoren Thomas Hofmann und Beppo Beyerl beschreiben längst verblichene einstige Wahrzeichen und Institutionen der Bundes- und früheren K.u.K.-Residenzstadt wie die ehemaligen Befestigungen, das 1881 abgebrannte Ringtheater oder die 1976 eingestürzte Reichsbrücke und einige mehr. Das Stadtbild Wiens ist einfach ephemer, stets einem Wandel unterworfen.

Sie stöberten dabei nicht nur in alten Zeitungen oder Archiven, sondern machten sich auch auf Spurensuche. Etwa auf der ehemaligen Trasse der Zahnradbahn, die weiland auf den Kahlenberg führte. Eigentlich hätte die damals natürlich dampfbetriebene Aufstiegshilfe bereits zur Weltausstellung 1873 (für die auch die 1937 ebenfalls durch einen Brand vernichtete Rotunde erbaut worden war) von Nußdorf über Grinzing und das Krapfenwaldl in die Nähe der (1887 fertiggestellten) Stephaniewarte schnaufen sollen.

Doch Wien war offenbar schon damals anders. Da die Grinzinger Weinbauern hohe Ablösesummen für ihre Grundstücksflächen forderten, verzögerten sich Bau und Inbetriebnahme der 5,5 Kilometer langen Strecke. Die Eröffnung erfolgte letztlich am 7. März 1874. Während und nach dem Ersten Weltkrieg nahm akuter Kohlemangel der Bahn den Schwung. Am 26. November 1921 dampfte der letzte Personenzug den Kahlenberg hinauf.

Das bereits angesprochene Tivoli wiederum war ein nahe Schönbrunn gelegenes, im 19. Jahrhundert äußerst beliebtes Vergnügungs-Etablissement, dessen Hauptattraktion eine rund 200 Meter lange Rutsche war. Daran erinnert heute an Ort und Stelle gar nichts mehr, doch war der Name „Tivoli“ noch lange Zeit prägend für das Viertel. So gab es nahe der Meidlinger Hauptstraße bei der heutigen U6-Station Niederhofstraße bis in die 1980er-Jahre das „Kaufhaus Tivoli“, das wohl jedem Meidlinger ein Begriff war.

In der Tiefgarage des „Tivoli“ gab es im April 1968 einen spektakulären Doppelmord, wie der Kulturhistoriker Hofmann und der Essayist Beyerl penibel recherchiert haben. Es sind Geschichten wie diese, die das Buch lesenswert machen, weil sie über enzyklopädisches oder aus Wikipedia generiertes Wissen deutlich hinausgehen. Das gilt auch für andere längst dem Vergessen anheimgefallene Gebäude und Einrichtungen, welche die Autoren beschreiben: Von der Nazi-Zeit vernichtete Synagogen, den Philipphof, die Galoppbahn Freudenau, den Nordbahnhof, das Asperner Flugfeld oder die hölzerne (1980 durch Vandalismus abgefackelte) Skisprungschanze am Himmelhof, um nur eine paar davon zu nennen...

