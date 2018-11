Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Montag mit freundlicher Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund neun Punkte über dem Schluss-Stand vom Freitag (3.198,21) liegen.

Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.179,00 und 3.231,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.219,00 Punkten aus.

Nachdem der heimische Leitindex zum Wochenausklang Verluste verzeichnet hatte, dürfte es nun wieder nach oben gehen. Die europäischen Leitbörsen wurden vor Handelsbeginn ebenfalls höher indiziert. Größere Impulse werden für den heutigen Handelstag dabei nicht erwartet. Der Datenkalender ist eher spärlich gefüllt, erwartet werden am Vormittag nur mehr Zahlen aus der italienischen Industrie. In den USA stehen am Nachmittag keine Konjunkturdaten am Programm.

Während international jedoch die laufende Berichtssaison Impulse liefern dürfte, werden in Wien erst wieder am morgigen Dienstag Zwischenergebnisse veröffentlicht. Am Programm stehen Zahlen von Rosenbauer und Flughafen Wien. Am Mittwoch folgt mit der Raiffeisen Bank International (RBI) dann das nächste Schwergewicht.

Am Freitag hatte der ATX um 0,79 Prozent schwächer bei 3.198,21 Punkten geschlossen. Auf Unternehmensseite rückte die OMV mit neuen Nachrichten in den Fokus. Der Öl- und Gaskonzern erwirbt 50 Prozent an dem malaysischen Öl- und Gasunternehmen SEB Upstream (SUP) und will dafür 540 Mio. Dollar zahlen. Die Kooperation werde die OMV dabei unterstützen, Australasien als neue Kernregion zu etablieren, hieß es. Die Aktien verloren dennoch klare 2,85 Prozent auf 48,83 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

~ AG +2,75% 37,40 Euro Warimpex +2,18% 1,17 Euro BAWAG +1,86% 40,62 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

~ Wienerberger -3,77% 20,40 Euro Telekom Austria -3,56% 6,78 Euro Valneva -2,92% 3,33 Euro ~

~ ISIN AT0000999982 ~ APA054 2018-11-12/08:35