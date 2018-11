Internationale Pressestimmen zum Weltkriegsgedenken

Paris (APA/AFP/dpa) - Die Zeitung befassen sich am Montag mit dem Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren und der Rede von Frankreichs Präsident Macron:

„Times“ (London):

„100 Jahre nach dem Waffenstillstand, der den Ersten Weltkrieg beendete, haben sich führende Politiker an einem kollektiven Akt der Erinnerung an einen Konflikt beteiligt, dessen Lehren nicht vergessen werden dürfen. Allen voran, dass das Leid in einem neuzeitlichen Krieg furchtbar, aber nicht immer sinnlos ist. Manchmal steht die Erhaltung rechtsstaatlicher Gesellschaften auf dem Spiel. Die Bürger des modernen Europas und darüber hinaus haben gute Gründe, dankbar zu sein für die Bereitschaft ihrer Vorfahren vor 100 Jahren, den Abstieg dieses Kontinents in eine militaristische Autokratie zu verhindern. (...)

Deutschlands Sozialsystem war weiter entwickelt als das britische, doch in seiner Politik wurden martialische Werte verehrt. Ihr Fortbestehen nach der Niederlage bereitete - verbunden mit der Legende, die eigenen politischen Eliten hätten Deutschland einen Dolch in den Rücken gestoßen - einen fruchtbaren Boden für die nationalsozialistische Ideologie. Erst nach der Zerschlagung des Dritten Reiches durch die Alliierten wurde Deutschland ein Musterbeispiel für demokratische Regierungsführung und Toleranz.“

„Süddeutsche Zeitung“ (München):

„Der Frieden, der, zumindest im größten Teil Europas, auf zwei Weltkriege folgte, ist in Gefahr. Während die Menschen am Sonntag in Paris das Ende von Hass und Gewalt feierten, marschieren in den Hauptstädten neben gut gesinnten Patrioten auch stramme Nationalisten auf. Die Ideen, die vor mehr als hundert Jahren die jungen Männer in die Schützengräben trieben, wabern hoch aus den Gräbern wie giftiges Gas. Sie durchdringen Regierungen von immer mehr Staaten, auch in Europa. Und sie sind längst wieder zu beiden Seiten des Rheins virulent.“

„El Mundo“ (Madrid):

„Wir dachten, gegen einen solchen Hass wären wir geimpft. Und dass wir als Zivilisation die nötigen Lektionen gelernt hätten, damit sich die Geschichte nicht wiederholt (...). Heute sehen wir jedoch, wie wieder eine Fremdenfeindlichkeitsströmung durch die Welt weht und sich der Nationalismus, der Europa ausbluten ließ, wieder durchzusetzen beginnt (...). Und wir erleben, wie extremistischer Populismus unaufhaltsam voranschreitet, bis wir am selben Abgrund stehen und den Frieden, die Sicherheit, das Sozialsystem und die Demokratie gefährden, die in so vielen Jahren und unter solchen Mühen aufgebaut wurden.“

„Dernieres Nouvelles d‘Alsace“ (Straßburg):

„Die Alarmzeichen nehmen aber zu. Wie in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Diese Botschaft wollte Emmanuel Macron an diesem Sonntag verkünden. Eine starke Rede, klar, auch notwendig. Denn vor ihm, unter den etwa 70 Staats- und Regierungschefs, die dort aufrecht im Regen saßen, befanden sich Vertreter einiger dieser aufstrebenden Mächte, Anhänger eines überzeugten, feindlichen und aggressiven Nationalismus, für die der einzige Bezug zur Welt im Kräftemessen besteht. Hundert Jahre, das heißt ein Jahrhundert später geistern die Gespenster noch immer herum.“

„Iswestija“ (Moskau):

„Die Veranstaltungen in Paris zum Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren waren nicht nur eine Gedenkveranstaltung. Vor dem Hintergrund dieser Feierlichkeiten nahm die Kontroverse um das Schicksal der bestehenden globalen Sicherheitsstrukturen merklich zu. In vielerlei Hinsicht war dieser Umstand der Grund für die ‚ziemlich beharrliche‘ Forderung der französischen Regierung, am Rande des Gipfels kein Treffen der Präsidenten der USA und Russlands abzuhalten.

In der Wahrnehmung vieler europäischer Politiker sind die beiden Länder immer noch die dominierenden Einfluss- und Machtzentren, und die Europäische Union scheint sich zwischen beiden zu befinden.

Die Gespräche zwischen Wladimir Putin und Donald Trump hätten nicht nur die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen. Allein die Tatsache, dass sie sich treffen, hätten die ehrgeizigen Äußerungen von (Frankreichs Staatschef) Emmanuel Macron über eine mögliche europäischen Armee in den Schatten gestellt. Wer weiß, worauf sich die Machthaber der großen Atommächte am Ende noch geeinigt hätten.“

„Dagens Nyheter“ (Stockholm):

„Wie wird die Zukunft unsere eigene Zeit nennen? Die Zeit, in der Europa von einem rekordlangen Frieden geprägt war. Nun knackt es in den Gelenken des Gemeinschaftsprojektes. Die Nationalisten sind im besten Fall verächtlich uninteressiert an der EU, im schlimmsten Fall offen feindlich gesinnt. Europas Länder schließen sich dem an. (...) Die Nationalisten scheinen aber nicht zu erkennen, dass gute Nachbarschaft die wichtigste Garantie für Freiheit und Sicherheit ist, für die Erhaltung des Nationalstaats, den sie zumindest behaupten, schützen zu wollen.“