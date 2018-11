Kärntnerin nach Facebook-Posting wegen Wiederbetätigung vor Gericht

Klagenfurt (APA) - Am Landesgericht Klagenfurt hat am Montag ein Prozess gegen eine 31-jährige Kärntnerin begonnen. Der Frau wird vorgeworfen, in einem Facebook-Posting unter anderem gefordert zu haben, dass Leute „ins KZ kommen“ und „in die Gaskammer“ gehören, ihr wird nationalsozialistische Wiederbetätigung vorgeworfen.

Die Frau bekannte sich vor dem Schwurgerichtshof unter Vorsitz von Richterin Michaela Sanin schulig: „Das war nicht in Ordnung von mir.“ Sie habe sich aber in einer psychischen Ausnahmesituation befunden, es habe vor dem Posting einen Streit gegeben. Wie Staatsanwältin Sarah Katschnig in ihrem Anklagevortrag sagte, sei die Frau bereits im Jahr 2009 wegen Körperverletzung vor Gericht gestanden - Hintergrund sei damals unter anderem gewesen, dass sich die Angeklagte von mehreren Personen provoziert gefühlt habe, die T-Shirts mit der Aufschrift „Scheiß Nazis raus“ getragen hatten.

Verteidiger Philipp Tschernitz verwies auf einen Bericht des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung: „Die Beamten sagen selbst, dass sie nicht glauben, dass die Frau vorgehabt hat, den Nationalsozialismus zu beschönigen oder zu verbreiten.“

Die Verhandlung wurde am Vormittag mit der Einvernahme der Angeklagten fortgesetzt.