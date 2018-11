Wiener Börse startet höher - ATX gewinnt 0,63 Prozent

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Montag höher eröffnet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.218,43 Zählern um 20,22 Punkte oder 0,63 Prozent über dem Freitag-Schluss (3.198,21). Bisher wurden 70.899 (Vortag: 350.416) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Die europäischen Leitbörsen starteten ebenfalls mit Gewinnen in den Handelstag. In Wien gehörten die Aktien von Schoeller-Bleckmann (plus 2,18 Prozent auf 77,35 Euro) und OMV (plus 1,37 Prozent auf 49,50 Euro) vor dem Hintergrund steigender Ölpreise zu den größten Gewinnern. Angetrieben wurden die Preise von Hinweisen auf ein künftig niedrigeres Ölangebot. Saudi-Arabien hat angekündigt, seine Öllieferungen im Dezember zu senken.

