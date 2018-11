76-Jährige überschlug sich im Bezirk Hollabrunn mit Pkw

Ziersdorf (APA) - Eine 76-jährige Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag auf der B4 in Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn) aus unbekannter Ursache mit ihrem Pkw ins Schleudern gekommen. Das Fahrzeug überschlug sich, landete wieder auf den Rädern und schlitterte gegen einen Wildzaun, teilte die Polizei am Montag mit. Die Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Horn geflogen.