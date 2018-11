Wiener Börse (Eröffnung) - ATX am Vormittag knapp im Plus

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Montag im Frühhandel knapp im Plus notiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.199,45 Punkten nach 3.198,21 Einheiten am Freitag errechnet, das ist ein Plus von 1,24 Punkten bzw. 0,04 Prozent.

Der heimische Leitindex eröffnete in Einklang mit dem europäischen Börsenumfeld fester und lag zunächst knapp 0,7 Prozent im Plus. Schon nach wenigen Minuten gab er diese Gewinne jedoch wieder auf und fiel praktisch auf das Ausgangsniveau zurück. Die europäischen Leitbörsen drehten in der ersten Handelsstunde teilweise sogar ins Minus.

Auf Unternehmensseite blieb es in Wien weitgehend ruhig. Die Berichtssaison pausiert zum Wochenauftakt, erst am morgigen Dienstag folgen mit Rosenbauer und Flughafen Wien die nächsten Zahlenvorlagen. Die Aktien des oberösterreichischen Feuerwehrausrüsters gehörten im Frühhandel mit einem Plus von 1,11 Prozent auf 45,40 Euro zu den größten Gewinnern im prime market. Die Flughafen-Titel sind hingegen noch nicht gehandelt worden.

Am Mittwoch folgt dann mit der Raiffeisen Bank International (RBI) das nächste Schwergewicht. Die RBI-Aktien notierten im Frühhandel um 0,68 Prozent fester bei 25,12 Euro und standen damit im ATX-Spitzenfeld. Noch deutlich nach oben ging es im Leitindex nur für Verbund (plus 2,02 Prozent auf 39,44 Euro) und Schoeller-Bleckmann (plus 1,06 Prozent auf 76,50 Euro). Die Titel des Ölfeldausrüsters dürften dabei auch von den steigenden Ölpreise profitiert haben. Der Brent-Ölpreis lag am Vormittag über zwei Prozent im Plus, nachdem vieles auf ein sinkendes Ölangebot hindeutet. Unter anderem hat Saudi-Arabien bekannt gegeben, seine Öllieferungen im Dezember zu reduzieren.

Die Anteilsscheine der OMV legten im Eröffnungshandel zunächst ebenfalls deutlich um 1,80 Prozent zu. Zuletzt notierten sich jedoch mit plus 0,02 Prozent auf 48,84 Euro nur mehr wenig verändert.

Der ATX Prime notierte bei 1.612,84 Zählern und damit um 0,03 Prozent oder 0,44 Punkte höher. Im prime market zeigten sich 17 Titel mit höheren Kursen, 16 mit tieferen und drei unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 195.456 (Vortag: 537.980) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 6,74 (15,81) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA110 2018-11-12/10:00