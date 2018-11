Genug renoviert: Herr des „lettischen Versailles“ geht in Pension

Rundale (APA/dpa) - Wenn Imants Lancmanis sichtlich erhaben durch das Schloss Rundale führt, klingt Stolz in seiner Stimme mit. „Überall bröckelte der Putz von den Wänden, das Interieur war verschwunden und die Deckengemälde in ganz traurigem Zustand. Doch nach und nach haben wir alles so wiederhergestellt wie es einmal war“, sagt der langjährige Direktor des zweistöckigen Palastes im Barockstil.

Dass der frühere Sommersitz des kurländischen Herzogs Ernst Johann von Biron aus dem 18. Jahrhundert, rund 80 Kilometer südlich von Lettlands Hauptstadt Riga gelegen, wieder in alter Pracht erstrahlt, ist vor allem der Verdienst von Lancmanis. Mehr als 50 Jahre widmete sich der Kunsthistoriker der Restaurierung des Schlosses, das auch als „lettisches Versailles“ bezeichnet wird. Zum Jahresende geht er nun in Ruhestand - zufrieden, aber auch mit etwas Wehmut.

„Ich bin unendlich glücklich, dass es uns gelungen ist, das Schloss vollständig zu restaurieren und es sogar noch schöner geworden ist, als ich mir damals erträumt hatte“, sagt Lancmanis der Deutschen Presse-Agentur. Der 77-Jährige kümmert sich seit 1964 um das mit 138 Räumen größte Barockschloss im Baltikum. Entworfen wurde es vom russisch-italienischen Baumeister Bartolomeo Francesco Rastrelli, von dem auch der Winterpalast der Eremitage in Sankt Petersburg stammt.

„Einst kam hier alles zusammen: sehr viel Geld, große Ambitionen und hervorragende Künstler ihres Fachs“, erzählt Lancmanis mit leuchtenden Augen bei einem Rundgang.

Lancmanis studierte damals Malerei an der Kunstakademie in Riga, als er gefragt wurde, ob er sich nicht des verfallenen Schlosses annehmen wolle. Mehrfache Besitzerwechsel, Plünderungen und zwei Weltkriege hatten deutliche Spuren in dem zu Sowjetzeiten auch als Schule und Getreidespeicher genutzten Prachtbau hinterlassen, dessen Name sich vom einstigen deutschen Ortsnamen Ruhenthal ableitet.

Dennoch sagte der sich schon als Kind für Burgen und Schlösser begeisternde Lancmanis zu. Und was eigentlich als Nebenjob gedacht war, wurde im wahrsten Sinne des Wortes zum Lebenswerk des jungen Künstlers, der anfangs mit seiner Frau einige Jahre im baufälligen Schloss lebte und bei der Denkmalpflege selbst mit Hand anlegte.

Raum für Raum wurde die Residenz restauriert - mit natürlichen Materialien wie im 18. Jahrhundert. Häufig waren die Mittel knapp. Doch durch den Hinweis darauf, dass das Schloss ein Bauwerk des Hofarchitekten der russischen Zarin Elisabeth ist, konnte sich schon zur Sowjetzeit Geld locker machen lassen. Nach der wiedererlangten Unabhängigkeit Lettlands 1991 engagierten sich auch Kunstmäzene. Insgesamt wurden mehr als 8 Millionen Euro investiert.

Die ersten restaurierten Räume wurden 1981 wieder für Besucher geöffnet, später wurden bis zum Abschluss der Arbeiten 2014 nach und nach auch die anderen Räume der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Rund 250.000 Touristen besuchen im Schnitt jährlich Schloss Rundale, das auch für Staatsempfänge und als Filmkulisse genutzt wird.

Lancmanis ist Chef von mehr als 100 Mitarbeitern, die sich um das rund 7000 Quadratmeter große Schloss und die großzügigen Parkanlage kümmern. Herrschaftsgehabe ist dem umgänglichen Direktor nach Angaben von Mitarbeitern und engen Weggefährten aber fremd. Nur einmal vor rund 40 Jahren habe er sich wie ein Herzog gefühlt, erzählt Lancmanis schmunzelnd. Damals habe er in einer kalten Nacht in den Räumen des Herzogs mit einigen Kartenbrüdern einen Originalofen angeworfen, der tatsächlich noch funktioniert habe.

Abgesehen von zwei historischen Öfen und einem von einem deutschen Sammler vermachten Bibliotheksschrank ist von der Originaleinrichtung allerdings nichts mehr erhalten. Dafür vermitteln aus aller Welt zusammengetragenes antikes Mobiliar, Bilder und Kunstgegenstände einen Eindruck vom damaligen Leben am Hof.

Immer wieder verweist der fließend Deutsch sprechende Kunsthistoriker auch auf die Bezüge zu Deutschland. So befinde sich etwa ein einst im Schloss hängendes Rembrandt-Bild heute in der Hamburger Kunsthalle. Umgekehrt habe ein nach alten Vorlagen angefertigtes Tafelservice, das 1790 vom Herzog von Kurland bei der Berliner Porzellanmanufaktur KPM bestellt wurde, als Gastgeschenk den Weg nach Rundale gefunden.

Im Schloss ausgestellt sind auch deutsch-baltische Kulturgegenstände aus Kirchen und alten Herrenhäusern in Lettland, die Lancmanis zu Sowjetzeiten vor Plünderung und Zerstörung rettete. Für sein Wirken wurde der renommierte Kunstexperte mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz.

Ende des Jahres ist nun aber endgültig Schluss - auch wenn es in Lettland keinen „Pensionierungszwang“ wie in Deutschland gebe, wie Lancmanis lachend betont. Seine Nachfolgerin steht bereits fest. Ganz Kunsthistoriker hofft Lancmanis vor allem, dass im Schloss die Forschungsarbeiten weiter gehen. Er selbst will sich nun mehreren unvollendeten Publikationsprojekten und Ausstellungskatalogen widmen.