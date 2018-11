Tiroler Polizei hob Cannabis-Indoor-Anlage aus

Innsbruck (APA) - Die Tiroler Polizei hat am Sonntag im Zuge einer Hausdurchsuchung in einer Wohnung eines 29-jährigen Einheimischen in Innsbruck eine Cannabis Indoor-Anlage ausgehoben. Dabei wurden neun Cannabispflanzen, getrocknete Cannabisblüten sowie eine Aufzuchtanlage sichergestellt, teilte die Exekutive mit. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.