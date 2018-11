Kunstuniversität Graz ehrt Pianisten Alfred Brendel

Graz (APA) - Mit einer dreitägigen Hommage ehrt die Kunstuniversität Graz (KUG) den Pianisten Alfred Brendel (geb. 1931). Die Veranstaltungen gehen ab dem 15. November im Florentinersaal des Grazer Palais Meran über die Bühne. Den Auftakt setzt Brendel selbst mit einem Vortrag über die Herausforderung, Mozart zu spielen.

Der im Jahr 1931 in nordmährischen Wiesenberg geborene Pianist, der in Konzertsälen von New York bis Tokio zuhause war, ist seit dem Jahr 1981 Ehrenmitglied der Universität Graz. In der steirischen Landeshauptstadt gab er 1948 - mit 17 Jahren - sein erstes Konzert. Brendel war als Sechsjähriger aus Kroatien, wo er bereits mit drei Jahren bei Sofia Dezelic Klavierunterricht erhielt, nach Graz gekommen. Am damaligen Konservatorium studierte er bei Ludovika von Kaan und den Organisten und Komponisten Artur Michl Klavier und Komposition.

Seit den 1950er-Jahren gelten Brendels Interpretationen des klassisch-romantischen Repertoires als wegweisend. Er war wesentlich mitbeteiligt an der Etablierung der Schubert-Sonaten und des Klavierkonzerts von Schönberg im internationalen Konzertrepertoire. Brendel war auch der erste Pianist, der das Klavierwerk Beethovens in seiner Gesamtheit auf Schallplatte aufnahm, neben Schubert und Mozart ein weiterer Schwerpunkt des Pianisten.

Mozart hat Alfred Brendel sein Leben lang begleitet. In seinem Vortrag „Mozart spielen“ und der anschließenden Diskussion wird er sich mit der Interpretation der Werke seines Landsmanns auseinandersetzen (16.15 Uhr). Am darauf folgenden Tag stellt sich der zurzeit in London lebende Künstler nochmals einem Gespräch mit Harald Haslmayer, am Nachmittag ist Brendel in einer öffentlichen Masterclass mit dem Hensel Quartett zu erleben. Zum Abschluss wird John Rink von der Cambridge University einen Vortrag und eine Laudatio auf Brendel halten.

(S E R V I C E - „Hommage a Alfred Brendel“, 15. bis 17. November, Kunstuniversität Graz, Florentinersaal, Palais Meran. Programmdetails: http://go.apa.at/iqhoilJN)