Scholz für weltweite Mindestbesteuerung von Unternehmen

Berlin (APA/Reuters) - Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz will die Steuervermeidung großer Konzerne durch eine internationale Lösung beenden. „Ich will, dass wir uns als Europäer für eine weltweite Mindestbesteuerung von Unternehmen einsetzen“, sagte der SPD-Politiker in einem am Montag veröffentlichten Interview mit „Spiegel Online“.

„Damit wäre sichergestellt, dass alle Unternehmen sich an der Finanzierung unseres Gemeinwesens beteiligen, auch die großen Digitalunternehmen.“

Bis Sommer 2020 müsse eine Lösung innerhalb der Industriestaaten-Organisation der OECD gelingen. „Falls eine internationale Verständigung scheitert, sollten wir nach meiner Überzeugung auf europäischer Ebene vorangehen und ab Jänner 2021 Mindeststeuersätze und eine wirksame Besteuerung digitaler Unternehmen einführen“, sagte Scholz.

Er spricht sich dafür aus, beim EU-Finanzministertreffen im Dezember einen verbindlichen Beschluss zu verabschieden, unter welchen Umständen die Digitalsteuer kommen soll. „Ich bin dafür.“ Dabei unterstütze er das Modell nach französischem Vorbild und wolle die Einnahmen der EU zur Verfügung stellen.

