Leichtathletik: IAAF hält nun doch an WM-Limits fest

Monaco (APA) - Der Internationale Leichtathletik-Verband (IAAF) wird nun doch vorerst an WM-Limits festhalten, wie am Sonntag bekannt wurde. Ursprünglich hätten sich die Athleten über ein kompliziertes Weltranglisten-System für die Weltmeisterschaften im kommenden Jahr in Doha (27. September bis 6. Oktober 2019) qualifizieren sollen. Dieses soll laut IAAF nun erst zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden.