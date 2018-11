Endstation Hoffnung - Verena Mermers „Autobus Ultima Speranza“

Wien (APA) - An den Rand Europas und in die Welt der Arbeitsmigranten begibt sich Verena Mermer mit ihrem neuen Roman „Autobus Ultima Speranza“. 44 Menschen fahren an einem Dezemberabend mit dem Fernbus von Wien ins rumänische Cluj. Hoffnungen und Träume, Verzweiflung und Sehnsüchte fahren mit. Der 1984 geborenen Niederösterreicherin ist ein engagiertes Buch gelungen, dem man die intensive Recherche anmerkt.

Sie arbeiten in der Altenpflege, am Bau, im Schlachthof, als Putzhilfe, Fabriks- oder Forstarbeiter, Erntehelfer oder Kindermädchen, oft in schlecht bezahlten, illegalen Arbeitsverhältnissen ohne Sozialversicherung, oft am Rande der Erschöpfung und (Selbst)ausbeutung. Psychologin Daiana träumt von einer eigenen Praxis und putzt trotzdem Wiener Haushalte. Altenpfleger Alexandru leidet unter der Trennung von Frau und Kindern. Andrej entfloh als Erntehelfer der tristen Situation in seinem Heimatdorf, Florin will seiner Mutter damit den Ruhestand ermöglichen. Die dreiköpfige Roma-Familie ist selbst unter Landsleuten ausgestoßen. Busfahrer Ioan trauert der Zeit vor der Ostblock-Öffnung nach. Lucia ist zwar selbst schon im Pensionsalter, arbeitet aber in Wien als 24-Stunden-Pflegerin. Cornel verdient als Netzwerktechniker gut, ist aber einsam. Schlachthofarbeiter Tudor leidet unter der unaufgearbeiteten, historischen Schuld seines Vaters. Erzsebet verdient als Model ihr Geld mit ihrem Körper.

Ungewissheit und Entbehrungen, aber auch Alltags- und Beziehungsprobleme wie sie jeder kennt, nagen an den Reisenden. Während die einen sich um die teilweise entfremdete Familie zuhause sorgen, um zurückgelassene Kinder und alte Eltern, denen sie mit ihrer Arbeit im Ausland die Existenz sichern, haben die anderen nichts zu verlieren. Sie alle stehen zwischen Abschiednehmen und Wiedersehen, sind Zerrissene. Die Autorin behält bei der Schilderung stets einen klaren Ton bei, Larmoyanz können sich ihre Figuren nicht leisten. Zitate aus Musiksongs begleiten, illustrieren und kommentieren Gefühle und Lebenssituationen. Die Autorin legt populäre Kinofilme und Videospiele über die Handlung, so wird der abwesende Vater zum Superhelden, der Bus zur Titanic. Wie vor hundert Jahren die Iren auf der Suche nach einem besseren Leben in die USA auswanderten, migrieren heute Rumänen nach Irland.

Verena Mermer, 1984 in St. Egyden am Steinfeld geboren, studierte Germanistik, Romanistik und Indologie und lebt in Wien. Schon in ihrem Erstling „die stimme über den dächern“ 2015 rund um die Freiheitsbewegung in Aserbaidschan verarbeitete sie Erfahrungen aus einem Auslandsaufenthalt und erhob die Stimme für Menschen, die sonst wenig gehört werden. Die Idee zu dem Roman sei während eines dreijährigen Aufenthalts als Auslandslektorin in Cluj entstanden. In „Autobus Ultima Speranza“ rückt sie moderne Arbeitssklaven, die unsere WCs putzen und unsere Gurken pflücken, in den Mittelpunkt.

Intensiv hat sie für ihr Buch recherchiert. „Am meisten zu diesem Buch beigetragen haben die Menschen, die vorerst in Geisterbussen, bald nach der Arbeitsmarktöffnung 2014 auch in zuverlässigeren Reisebussen, in Zugabteilen, auf Bahnhöfen, Busbahnhöfen, auf der Straße, in Dorfkneipen und Gemischtwarenläden ihre Geschichten mit mir geteilt haben“, so die Autorin in ihrer Danksagung. Für Auszüge aus dem Roman erhielt sie unter anderem das START-Stipendium für Literatur 2014, den Exil-Literaturpreis für AutorInnen mit Deutsch als Erstsprache 2016 und ein Aufenthaltsstipendium am Literarischen Colloquium Berlin 2017. Ein starkes, zeitgenössisches Buch, das zeigt, dass die österreichische Gegenwartsliteratur auch über den Tellerrand blickt. Morgen, Dienstag, wird es im Literaturhaus Wien präsentiert.

(S E R V I C E - Verena Mermer: „Autobus Ultima Speranza“, Residenz Verlag, 200 Seiten, 20 Euro. Buchpräsentation am Dienstag, 13. November, 19.00 Uhr, im Literaturhaus Wien, Seidengasse 13)