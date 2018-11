Winter neuer DB-Schenker-Chef in Österreich und Südosteuropa

Wien (APA) - Alexander Winter (46) wird mit 1. Dezember 2018 der neue Vorstandsvorsitzende des Logistikdienstleisters DB Schenker in Österreich und Südosteuropa. Er folgt damit Helmut Schweighofer (49) nach, der vor kurzem die Führung von DB Schenker Europe übernahm und nach Deutschland wechselte, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Der gebürtige Wiener Winter ist schon seit rund 20 Jahren bei DB Schenker in unterschiedlichen Positionen tätig. Ab Dezember ist er für über 7.000 Beschäftigte in 80 Niederlassungen in 14 Ländern zuständig.