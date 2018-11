Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis legt deutlich zu

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat am Montagvormittag deutlich zugelegt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London um 1,31 Prozent höher bei 71,10 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Freitag notierte der Brent-Future zuletzt bei 70,18 Dollar.

Gestützt wurden die Ölpreise von immer stärkeren Hinweisen auf baldige Angebotskürzungen. Bereits am Wochenende hatte Saudi-Arabien angekündigt, seine Öllieferungen im Dezember um 500.000 Barrel je Tag zu verringern. Am Montag sagte der saudische Ölminister Khalid Al-Falih nun auf einer Konferenz in Abu Dhabi, eine „technische Analyse“ habe ergeben, dass eine Million Barrel pro Tag weniger nötig sei, um den „Markt zu stabilisieren“.

Auch Äußerungen aus anderen Opec-Ländern lassen darauf schließen, dass die Rohölförderung im kommenden Jahr sinken könnte. Entsprechende Hinweise hatte ein wichtiges Erdölkomitee des Verbunds „Opec Plus“ - bestehend aus der Opec und weiteren großen Förderstaaten - am Wochenende gegeben. Der Ölminister von Oman hatte sich am Sonntag wie Al-Falih für eine Förderkürzung um eine Million Barrel je Tag ausgesprochen.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Freitag auf 68,89 Dollar pro Barrel gefallen. Am Donnerstag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 70,68 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich etwas schwächer. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.207,50 Dollar (nach 1.210,60 Dollar am Freitag) gehandelt.