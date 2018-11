Leitbörsen in Fernost schließen überwiegend im Plus

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Asien und Australien haben den Handel am Montag überwiegend im Plus beendet. Der Nikkei-225 Index in Tokio gewann 19,63 Zähler oder 0,09 Prozent auf 22.269,88 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong stieg um 31,26 Zähler (plus 0,12 Prozent) auf 25.633,18 Einheiten. Der Shanghai Composite legte klare 31,65 Punkte oder 1,22 Prozent auf 2.630,52 Punkte zu.

Auch die Märkte in Indien und Australien zeigten sich uneinheitlich. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 34.786,38 Zählern mit minus 372,17 Punkten oder 1,06 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney stieg dagegen um 16,2 Zähler oder 0,27 Prozent auf 6.027,20 Einheiten.

Zum Wochenstart blieben marktbewegende Impulse dünn gesät. In Anbetracht weiter bestehender Konjunktursorgen herrschte somit etwas Zurückhaltung unter den Anlegern. Unterstützung kam jedoch von steigenden Ölpreisen. Die Aussicht auf ein sich verknappendes Ölangebot hat die Preise für WTI und Brent am Montag klar nach oben getrieben. So kündigte beispielsweise Saudi-Arabien an, seine Öllieferungen im Dezember um 500.000 Barrel je Tag zu verringern.

Ölwerte rangierten dementsprechend mehrheitlich im grünen Bereich. Im Tokio gewannen Inpex klare 1,05 Prozent und Japan Petroleum legten 2,39 Prozent. In Hongkong legten Cnooc 1,48 Prozent zu und Petrochina stiegen um 0,85 Prozent. Gegen den Trend verloren dagegen China Petroleum & Chemicals 1,04 Prozent.

Belastet zeigten sich dagegen Technologieaktien. Die Papiere des Hang-Seng-Schwergewichts Tencent sackten ebenfalls um 3,08 Prozent ab. Bereits am Freitag hatten die Papiere des Technologiekonzerns knapp fünf Prozent eingebüßt. Auch die Titel des japanischen Technologiewerts Advantest rutschten um klare 5,45 Prozent ab.

Softbank gaben an der Tokioter Börse indessen minimale 0,09 Prozent ab. Der Technologiekonzern setzt seine Pläne für seine Mobilfunktochter in die Tat um und bringt das Mobilfunkgeschäft an die Börse. Das Debüt soll am 19. Dezember stattfinden. Softbank will so rund 2,4 Billionen Yen - umgerechnet 18,6 Milliarden Euro - einnehmen. Platziert werden sollen gut 36 Prozent der Anteile.

Im Hintergrund bleibt weiterhin der Handelsstreit zwischen China und den USA ein Thema. Am Freitag hatten beide Länder bei einem Ministertreffen ihr Interesse an einer Deeskalation der Spannungen in ihrem bilateralen Verhältnis bekundet. Die Gespräche dienten der Vorbereitung des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping, das am Rande des Gipfels der G-20-Staatengruppe in drei Wochen in Buenos Aires stattfinden soll.