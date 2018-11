Fünf Schulen erhalten erstmals Label FrancEducation

Wien (APA) - Erstmals werden in Österreich am Montagabend fünf Schulen mit dem vom französischen Außenministerium verliehenen Label FrancEducation ausgezeichnet. Der Volksschule Stubenbastei, dem Akademischen Gymnasium, dem Theresianum, dem Piaristengymnasium (alle Wien) sowie dem BG Graz International Bilingual School werden damit ein qualitativ hochwertiger Französischunterricht bescheinigt.

Für die Verleihung des 2012 gegründeten Labels muss im Institut francais d‘Autriche ein Dossier eingereicht werden, das dann von einer Expertenkommission in Paris eingehend geprüft wird. So sollen Schulen gefördert werden, die im Rahmen ihres Unterrichts zur Verbreitung der französischen Sprache und der frankophonen Kulturen beitragen. Sie erhalten dadurch Online-Ressourcen für den Französischunterricht sowie Fortbildungsangebote. Bisher wurden damit 285 Schulen in 53 Ländern gefördert.