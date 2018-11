„Tag des inhaftierten Schriftstellers“ - PEN nennt fünf Schicksale

Darmstadt (APA/dpa) - Der Autorenverband PEN macht zum „Tag des inhaftierten Schriftstellers“ am Donnerstag auf fünf Menschen aufmerksam. Sie stünden beispielhaft für die Repressionen, denen Schriftsteller, Journalisten, Verleger und Blogger weltweit täglich ausgesetzt seien, heißt es in der Mitteilung des PEN-Zentrums Deutschland in Darmstadt.

Darunter ist die 2017 in Mexiko erschossene Journalistin Miroslava Breach Velducea. „Mexiko zählt zu den gefährlichsten Ländern für Journalisten“, heißt es in der Mitteilung. Der Schriftstellerverband lenkt den Fokus zudem auf den in Russland inhaftierten ukrainischen Filmemacher Oleg Sentsov. Er werde in diesem Jahr mit dem Sacharow-Menschenrechtspreis ausgezeichnet und sei in einem unfairen Prozess von einem Militärgericht zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

In Eritrea werde der eritreisch-schwedische Autor Dawit Isaak seit 17 Jahren ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten. In Bangladesch sei der Schriftsteller, Fotograf und Aktivist Shahidul Alam Anfang August von Polizisten in Zivil aus seiner Wohnung gezerrt, verschleppt und inhaftiert worden. Kurz zuvor habe er in einem Interview mit dem Sender Al Jazeera die Regierung für ihr Vorgehen gegen protestierende Studenten kritisiert.

Der PEN verurteilt zudem die Inhaftierung des ägyptischen Schriftstellers und politischen Aktivisten Wael Abbas. Er sei mit der Dokumentation von Vergehen der Sicherheitsbehörden seines Landes bekannt geworden und sitze seit Mai in Untersuchungshaft.