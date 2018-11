Grazer Advent 2018 - Eiskrippe, Kunsthandwerk und Märchenwald

Graz (APA) - Der Grazer Advent 2018 bringt kleine Neuerungen, Klassiker und eine 25 Meter hohe Fichte, die bereits am Montag am Hauptplatz aufgestellt wurde. Neu ist beispielsweise eine vergrößerte Eisfläche am Karmeliterplatz sowie eine festliche Beleuchtung am Kaiser-Josef-Platz. Besuchermagneten werden wohl wieder die Eiskrippe im Landhaushof und der Aufsteirern-Adventmarkt am Schloßberg sein.

Bei der Präsentation am Montag im Grazer Schubertkino stand der diesjährige Christbaum bereits vor dem Rathaus. Er war in den Nachtstunden geliefert worden und soll sich nun erst einmal ausbreiten, denn für den Transport hatte er zusammengebunden werden müssen. Beim Baum handelt es sich um eine etwa 50 Jahre alte Fichte aus St. Peter am Kammersberg, die vergangene Woche umgeschnitten wurde, schilderte Citymanager Heimo Maieritsch. Die feierliche Illumination des Baums wird am 1. Dezember sein.

Bereits am 23. November wird der Grazer Advent offiziell eröffnet. Angeboten werden wieder 14 unterschiedliche Märkte und Maieritsch versprach auf jedem „eine andere Atmosphäre“. Sie alle sind zu Fuß erreichbar, was den besonderen Charme in Graz ausmache. Der beliebteste ist übrigens jedes Jahr der Christkindlmarkt am Hauptplatz, gefolgt vom Kunst- und Handwerksmarkt am Färberplatz und dem Aufsteirern-Markt unter den Gewölben der Kasematten am Schloßberg.

Abseits dieser Klassiker bieten aber die anderen Märkte ebenfalls besinnliche Stunden: Im Franziskanerviertel lockt der Altgrazer Christkindlmarkt, in der kleinen Neutorgasse der Kinderadvent und am Tummelplatz ist wie jedes Jahr Buntes aus aller Welt zu finden. Kunsthandwerk ist vor allem am Mehlplatz ausgestellt und am Eisernen Tor trinkt man Glühwein und Punsch für den guten Zweck. Der Märchenwald am Schloßbergplatz habe sich laut Maieritsch bewährt und wird auch heuer wieder ohne Konsumzwang seine Pforten öffnen.

Mit den unterschiedlichen Märkten will der Graz Tourismus die Besucher auch ein wenig vom Hauptplatz und aus der Herrengasse locken, denn dort ist es oftmals schon etwas eng geworden. 80 Prozent der Besucher kommen laut Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) aus einem Umkreis von 30 Kilometern. 2017 wurden allein im Dezember rund 89.510 Nächtigungen in Graz verbucht. Das waren um 2,3 Prozent mehr als im Jahr davor und damit Rekord. Insgesamt hat der Graz Tourismus 2017 mit gut 1,16 Millionen Nächtigungen und damit einem Plus von 3,2 Prozent abgeschlossen.

Einen Rekord gab es auch beim „Graz Gutschein“, der seit zehn Jahren angeboten wird. 2017 wurden 4,8 Millionen Euro Umsatz damit gemacht. Apropos Gutscheine und Einkaufen: Der 24. November wird der erste von insgesamt fünf Einkaufssamstagen in der Adventzeit sein. Wie bereits in den Vorjahren kann gratis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren werden und auch bei den S-Bahn-Verbindungen in die steirische Landeshauptstadt gibt es Vergünstigungen.