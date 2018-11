Schreiner bleibt Ballettdirektor am Gärtnerplatztheater

München (APA/dpa) - Das Ballett am Münchner Gärtnerplatztheater bleibt unter Leitung von Karl Alfred Schreiner. Intendant Josef Köpplinger habe dessen Vertrag mit Zustimmung des bayerischen Kunstministeriums bis 2021 verlängert, teilte das Staatstheater am Montag in München mit. Schreiner ist seit 2012 Ballettdirektor und brachte Aufführungen wie „Im weißen Rössl“, „Dornröschen“ oder „Der Nussknacker“ auf die Bühne.

In Salzburg geboren, erhielt Schreiner seine Ausbildung an der Ballettschule der Wiener Staatsoper. Engagements führten ihn an die Oper Graz und an die Staatsoper, wo er 1999 zum Halbsolisten ernannt wurde. Anschließend tanzte er für „Introdans“ und ab 2002 in der Abcdancecompany St. Pölten. Daneben war er als Tänzer u. a. mit der Tanzcompany Gervasi im Tanzquartier Wien, beim Festival „Österreich TANZT“ und bei den Bregenzer Festspielen zu erleben. Als Choreograf ist Schreiner seit 1999 tätig, mit dem ebenso österreichischen Theaterleiter Köpplinger hatte er bereits in Klagenfurt zusammengearbeitet.