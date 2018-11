Weber: EU-Kommissionspräsidentenamt schließt CSU-Vorsitz nicht aus

Berlin (APA/AFP) - Nach der Rückzugsankündigung von CSU-Chef Horst Seehofer hat Parteivize Manfred Weber nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass sich die Ämter des EU-Kommissionspräsidenten und des Parteivorsitzenden verbinden lassen. „Große Weichenstellungen für unsere Gesellschaften heute werden in Brüssel auf europäischer Ebene entschieden“, sagte Weber am Montag der „Bild“-Zeitung.

Der Europapolitiker will im kommenden Jahr Kommissionspräsident werden. Weber war zeitweise auch als möglicher Nachfolger Seehofers gehandelt worden. Es wird aber erwartet, dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auch den Parteivorsitz übernimmt. Seehofer kündigte am Sonntagabend bei einem Treffen der engsten Parteiführung seinen Rückzug als CSU-Chef und Innenminister an, wie aus Parteikreisen verlautet.

Weber sagte der „Bild“-Zeitung dazu, Seehofer habe angekündigt, dass 2019 das Jahr der Erneuerung der Partei werde. Das impliziere auch „sehr logisch“, dass Seehofer Schritte gehen werde. Ihm solle jetzt aber Zeit für eine eigene Erklärung gegeben werden. Das gebiete der Respekt.