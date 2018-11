Signa-Gruppe steigt via Funke bei „Krone“ und „Kurier“ ein

Wien (APA) - Rene Benkos Signa Holding schnuppert Medienluft und steigt dafür gleich bei „Kronen Zeitung“ und „Kurier“ ein. Dies geschieht über eine 49-prozentige Beteiligung an der WAZ Ausland Holding GmbH. Über diese hält die deutsche Funke-Gruppe 50 Prozent an der „Krone“ und fast die Hälfte am „Kurier“. Der Deal wurde am Montag per Aussendung bekanntgegeben.

Die Zusammenarbeit starte „nach Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden“. Signa hielte dann durchgerechnet 24,22 Prozent am „Kurier“ und 24,5 Prozent an der „Krone“. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

