Estnische Präsidentin verlegte ihr Büro erneut temporär nach Narva

Tallinn (APA/dpa) - Die estnische Präsidentin Kersti Kaljulaid hat ihr Büro erneut vorübergehend von der Hauptstadt Tallinn in die estnisch-russische Grenzstadt Narva verlegt. Das Staatsoberhaupt des baltischen EU- und NATO-Staats wird diese Woche ihre Amtsgeschäfte von der drittgrößten Stadt Estlands aus erledigen, wie die Präsidentschaftskanzlei mitteilte.

Das hatte Kaljulaid bereits Ende August getan. Sie löst damit ein Versprechen ein, wonach sie 2018 insgesamt einen Monat in Narva arbeiten werde. Während ihres Aufenthalts will sie sich mit Bewohnern und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kultur und der Zivilgesellschaft der Stadt und des Umlandes treffen.

In Narva verläuft die Grenzlinie zwischen der EU und Russland. Die Bevölkerung der fast 60.000 Einwohner zählenden Stadt in einer strukturschwachen Region im Nordosten Europas besteht zu über 90 Prozent aus ethnischen Russen. Deren Integration verläuft gut 25 Jahre nach der wiedererlangten Unabhängigkeit Estlands von der Sowjetunion trotz Fortschritten bisher schleppend - nicht wenige fühlen sich von der Regierung in Tallinn vernachlässigt.