Infineon sieht sich auch im Abschwung im Aufwärtstrend

Neubiberg (APA/Reuters) - Infineon-Chef Reinhard Ploss geht angesichts voller Auftragsbücher nicht von einer Abschwächung des Geschäfts aus. „Das strukturelle Wachstum in unseren Kernsegmenten hält an. Deswegen sehen wir - anders als einige Wettbewerber - keinen Anlass zu größerer Sorge“, sagte Vorstandschef Reinhard Ploss am Montag in Neubiberg bei München.

Infineon sei zwar nicht immun gegen einen Abschwung der Konjunktur, erwarte jedoch, dass die für den Chipkonzern relevanten Märkte stabil blieben. „Bei einer Abschwächung der Nachfrage werden wir reagieren“, sagte Ploss.

Derzeit sieht Ploss Infineon aber in einer Phase, in der das Umsatzwachstum höher ausfalle als die langfristig angepeilten neun Prozent - und das werde auch noch einige Zeit so bleiben. Für 2018/19 rechnet der Konzern mit einem Umsatzzuwachs von elf Prozent.

