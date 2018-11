NDR Kultur Sachbuchpreis für „Wie Demokratien sterben“

Hamburg (APA/dpa) - Zum zehnten Mal hat NDR Kultur das Sachbuch des Jahres ausgezeichnet - diesmal ging die Ehrung an die US-Politikwissenschaftler Steven Levitsky und Daniel Ziblatt. Die beiden Harvard-Professoren erhalten den Preis für ihr Werk „Wie Demokratien sterben. Und was wir dagegen tun können“, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Montag mitteilte.

Ziblatt werde die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung am 21. November auf Schloss Herrenhausen in Hannover entgegennehmen, hieß es. Als Ehrengast wird der deutsche Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble erwartet. Den mit 10.000 Euro dotierten Förderpreis „Opus Primum“ der Volkswagenstiftung erhält Mareike Vennen für ihr Buch „Das Aquarium. Praktiken, Techniken und Medien der Wissensproduktion (1840-1910)“.

Der Jury-Vorsitzende und NDR Programmdirektor Hörfunk, Joachim Knuth, würdigte das Werk der beiden US-Politologen: „Es weist anhand historischer Beispiele darauf hin, warum Demokratien an Kraft verlieren können – und was man tun muss, damit es nicht zu spät ist, um sie zu stabilisieren“, erklärte er. „Vieles von dem, was Levitsky und Ziblatt skizzieren, können wir übertragen von amerikanischen Verhältnissen auf das, was wir hier in Teilen in Europa erleben.“