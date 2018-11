Moderate und Christdemokraten in Schweden wollen Regierung bilden

Stockholm (APA/dpa) - Der Chef der Moderaten in Schweden, Ulf Kristersson, will zusammen mit den Christdemokraten eine Regierung bilden. Das teilte Kristersson am Montag mit. Am Mittwoch steht er im schwedischen Parlament als Ministerpräsident zur Wahl. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Kristersson gewinnt. Die beiden Parteien kamen bei den Wahlen im September zusammen auf rund 26 Prozent der Stimmen.

„Trotz des offensichtlichen Risikos, vom Reichstag nicht toleriert zu werden, habe ich mich entschieden, mich zur Wahl zu stellen“, sagte Kristersson. Die Liberalen und die Zentrumspartei, die ursprünglich mit Moderaten und Christdemokraten eine Koalition bilden wollten, sind inzwischen abgesprungen. Grund sind Unstimmigkeiten über eine mögliche Tolerierung durch die rechtspopulistischen Schwedendemokraten.

Weder das konservative noch das sozialdemokratische Lager haben eine Mehrheit im schwedischen Reichstag. Der sozialdemokratische Ministerpräsident Stefan Löfven war nach der Parlamentswahl mit einem Misstrauensvotum gestürzt worden, ist aber mit seiner rot-grünen Minderheitsregierung bis zur Wahl eines Nachfolgers geschäftsführend im Amt.