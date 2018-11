Polizist außer Dienst schnappte betrunkenen Unfalllenker in Wien

Wien (APA) - Ein Polizeibeamter außer Dienst hat am Sonntagnachmittag einen 50-jährigen Autolenker, der in der Arnethgasse in Wien-Ottakring ein Fahrzeug beschädigt hatte, an der Flucht gehindert. Ein Alkotest ergab bei dem aggressiven Mann einen Wert von 1,1 Promille. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen, teilte die Polizei am Montag mit.

Bei einem Überholmanöver hatte der Österreicher mit seinem Auto kurz nach 17.00 Uhr ein entgegenkommendes Fahrzeug touchiert und war dann davongefahren. Als der Mann aufgrund des Verkehrs stehenbleiben musste, setzte er mit seinem Fahrzeug zurück und beschädigte auf diese Weise auch das Auto des Beamten. Der zog daraufhin den Schlüssel vom Fahrzeug des 50-Jährigen ab, woraufhin dieser begann, wild um sich zu schlagen. Dabei traf der Alkoholisierte mehrmals den Kopf des Polizisten, der jedoch keine Verletzungen davontrug.