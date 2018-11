Seehofer: Rücktritt als CSU-Chef, kein Rückzug als Innenminister

Bautzen (APA/AFP/Reuters) - Horst Seehofer tritt in Bälde als CSU-Chef zurück. „Ich werde das Amt niederlegen“, sagte Seehofer am Montag in Bautzen und bestätigte damit Berichte vom Vortag. Gleichzeitig bestritt er seinen Rückzug vom Amt des deutschen Innenministers: „Das Amt des Bundesinnenministers ist von dieser Entscheidung in keiner Weise berührt“, sagte Seehofer.