Brand beschädigte Kirche im Bezirk Melk

Emmersdorf an der Donau (APA) - Durch einen Brand ist am Sonntag die Kirche von Emmersdorf im Bezirk Melk beschädigt worden. Die Flammen waren an einem Seitenaltar ausgebrochen, berichtete die Freiwillige Feuerwehr. Im Gotteshaus entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro, bestätigte Polizeisprecher Heinz Holub am Montag auf Anfrage einen Onlinebericht des „Kurier“. Auslöser war nach ersten Erkenntnissen eine brennende Kerze.

Ob diese umgefallen oder abgebrannt sei und dadurch die Flammen hervorrief, könne man noch nicht sagen, so der Polizeisprecher. Verletzt wurde nach Angaben der Exekutive niemand.

Laut „Kurier“ vernichteten die Flammen Gemälde, den Seitenaltar und Teile der Holzkonstruktion. Diese wurde von Helfern unter Atemschutz in der Kirche abgebaut, ins Freie gebracht und dort gelöscht, berichtete die Feuerwehr. Mit Druckbelüftungsgeräten wurde das Gotteshaus vom Rauch befreit.