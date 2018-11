Europas Leitbörsen mehrheitlich im Minus

Frankfurt am Main (APA) - Nach einem freundlichen Frühhandel hat sich die Stimmung an Europas Leitbörsen bis Mittag etwas eingetrübt. Der Euro-Stoxx-50 verlor gegen 11.55 Uhr minimale 2,98 Einheiten oder 0,09 Prozent auf 3.226,51 Punkte. Auch der DAX in Frankfurt notierte mit 11.463,77 Punkten und minus 65,39 Einheiten oder 0,57 Prozent.

Der FTSE-100 der Börse London stieg dagegen um 25,28 Zähler oder 0,36 Prozent und steht nun bei 7.130,62 Stellen.

Steigende Ölpreise und ein schwächerer Euro wurden von Sorgen um die globale Konjunktur und den italienischen Haushalt überwogen, hieß es aus dem Handel. Insidern zufolge will sich der italienische Regierungschef Giuseppe Conte kurz vor Ablauf der von der EU-Kommission gesetzten Frist im Defizitstreit mit seinen wichtigsten Minister über das Budget für das kommende Jahr besprechen. Die italienische Regierung hat noch bis Dienstag Zeit, den von ihr vorgelegten Haushaltsentwurf im Sinne der Kommission nachzubessern. Bisher lässt Italien aber kein Zeichen des Einlenkens erkennen.

Konjunkturseitig steht heute nicht mehr viel auf dem Plan, nicht zuletzt wegen des „Veterans Day“ in den USA. An den US-Börsen findet heute regulärer Handel statt, die US-Anleihenmärkte bleiben wegen des Feiertags jedoch geschlossen.

In Europa wurden am Vormittag lediglich Daten zur italienischen Industrieproduktion veröffentlicht. Diese fiel im September nur leicht um 0,2 Prozent zum Vormonat. Analysten hatten im Mittel einen stärkeren Rückgang um 0,5 Prozent befürchtet. Im Jahresvergleich stieg die gesamte Produktion um 1,3 Prozent. Das lag über den Markterwartungen.

Unternehmensseitig rückten Technologieaktien in den Fokus. Die Branche zeigte sich zum Wochenstart erneut klar belastet. „Technologieaktien leiden unter den Sorgen um eine Abkühlung der Konjunktur, die den Sektor früh und spürbar treffen dürfte“, kommentierte ein Händler die Abschläge.

So sackten Infineon um klare fünf Prozent ab. Bei dem Chipkonzern drückten Rückstellungen für die ehemalige Speicherchip-Tochter Qimonda den Nettogewinn im vierten Quartal auf 141 Mio. Euro, nach 271 Mio. Euro im Vorquartal. Im neuen Geschäftsjahr will das Unternehmen das Wachstumstempo jedoch erhöhen und stellt ein Umsatzplus von 9 bis 13 Prozent in Aussicht.

Auch SAP standen mit 3,26 Prozent im Minus und notierten damit an letzter Stelle im Euro-Stoxx-50. Der Softwarehersteller hat das US-Unternehmen Qualtrics, das bald an die Börse gehen wollte, für 8 Mrd. Dollar übernommen. Der Kaufpreis sei zwar enorm hoch, der bisher geringe Umsatzanteil der Amerikaner in Europa habe jedoch deutlich Luft nach oben, kommentierten die Analysten von Mainfirst.

Im Euro-Stoxx-50 verloren zudem ASML (minus 0,38 Prozent) und Amadeus IT (minus 1,37 Prozent) an Terrain. Dagegen waren indessen Ölwerte gesucht. Eni zogen im Zuge höher Ölpreise um 1,19 Prozent an und Total gewannen 1,03 Prozent. Die Aussicht auf ein reduziertes Ölangebot hat die Kurse für Brent und WTI zum Wochenstart nach oben getrieben.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA225 2018-11-12/12:01