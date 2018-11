Schönborn: Flüchtlingsfrage mit Balkanrouten-Schließung nicht gelöst

Belgrad/Wien (APA) - „Die sogenannte Balkanroute wurde geschlossen, aber damit ist das Problem nicht gelöst. Die Menschen die nun nicht weiter konnten, gibt es ja immer noch“, erklärte der Wiener Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn laut Kathpress am Sonntagabend zum Abschluss eines zweitägigen Aufenthalts in Serbien beim Besuch des Flüchtlingslagers Obrenovac nahe Belgrad.

In dem Lager auf dem Areal einer früheren Kaserne sind derzeit rund 650 männliche Flüchtlinge im Alter von 18 bis etwa 40 Jahren untergebracht, die in Serbien gestrandet sind. Einige haben in Serbien um Asyl angesucht, andere hoffen immer noch, dass sie in ein anderes Land weiterkommen können.

Der Wiener Erzbischof zeigte sich beeindruckt vom Willen der Flüchtlinge, aus ihrem Leben etwas zu machen. Er hoffe sehr, dass es möglichst vielen auch gelinge. Sein Besuch in Obrenovac wie generell in Belgrad mache einmal mehr deutlich, so Schönborn, dass es für Europa eine gute Zukunft nur im Miteinander geben kann. Einmal mehr warnte der Kardinal vor einem Auseinanderbrechen Europas in Einzelstaaten bzw. nach Partikularinteressen.

Das Lager Obrenovac besteht seit zwei Jahren. Nachdem Ungarn und Kroatien ihre Grenzen für Flüchtlinge schlossen, steckten viele von ihnen in Serbien fest. Als sich im Jänner 2017 aufgrund der extremen Kälte in Belgrad mit Nachttemperaturen von teilweise bis zu minus 30 Grad die Situation der Flüchtlinge, die nach wie vor außerhalb von Flüchtlingslagern lebten, zuspitzte, war die Caritas Serbien die erste Hilfsorganisation, die gemeinsam mit dem UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) in dem neu eröffneten Lager in Obrenovac war.

Unmittelbarer Anlass für den Belgrad-Besuch des Wiener Erzbischofs am Samstag und Sonntag waren die Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. Kardinal Schönborn und der österreichische Militärbischof Werner Freistetter leiteten dabei am Samstag gemeinsam mit dem Erzbischof Hocevar eine Gedenkfeier auf dem Friedhof Novo Groblje. Im Zeichen der Versöhnung und der Einheit stand außerdem ein Friedensgottesdienst in der katholischen Kathedrale von Belgrad. Auch ein Treffen Schönborns mit dem serbisch-orthodoxen Patriarchen Irinej stand auf dem Programm.