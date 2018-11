Tennis: Thiem in Masters-Night-Session gegen Federer

London (APA) - Dominic Thiem wird sein zweites Match in der Gruppe „Lleyton Hewitt“ bei den ATP Finals in London gegen Superstar Roger Federer am Dienstag in der Night Session (ab 21.00 Uhr MEZ) bestreiten. Der als Nummer 6 gesetzte Niederösterreicher spielt zum insgesamt vierten Mal gegen den 20-fachen Major-Sieger aus der Schweiz und führt im Head-to-Head mit 2:1.

Alexander Peya wird mit seinem kroatischen Doppelpartner Nikola Mektic den dritten Tag des Masters um 13.00 Uhr MEZ gegen Raven Klaasen/Michael Venus (RSA/NZL-6) eröffnen.