Causa Pflegeheim in NÖ - Exhumierungen noch nicht abgeschlossen

St. Pölten (APA) - Die neun weiteren Exhumierungen, die in der Causa Pflegeheim Kirchstetten (Bezirk St. Pölten-Land) für November angekündigt worden waren, sind noch nicht zur Gänze abgeschlossen. „Es wurden noch nicht alle durchgeführt“, sagte Leopold Bien, der Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Montag auf APA-Anfrage. Mit einem Endergebnis wird demnach frühestens im Jänner nächsten Jahres gerechnet.

Wie viele der Exhumierungen bis dato durchgeführt wurden, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit. Auch, ob wie geplant Teilexhumierungen vorgenommen wurden, bei denen die Leichen in den Gräbern gelassen werden, blieb offen.

Schon 2017 waren auf Friedhöfen in Niederösterreich und Wien zwei Leichen exhumiert wurden. Bei den Untersuchungen sei einem Gutachten zufolge ein entwässernd wirkendes Arzneimittel festgestellt worden, bestätigte die Staatsanwaltschaft im September. Untersucht worden waren die Leichen von zwei Heimbewohnerinnen, die 2015 bzw. 2016 gestorben waren. Mit den noch laufenden weiteren Exhumierungen will man klären, ob auch an andere Heimbewohner ein solches entwässernd wirkendes Medikament verabreicht worden war, das den Todeseintritt begünstigt haben könnte.

Erhebungen in der Causa richten sich gegen fünf Ex-Pflegekräfte des Heims. Der Fall war im Oktober 2016 angezeigt worden, die Mitarbeiter bestritten die Vorwürfe.