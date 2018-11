1918/2018 - Vucic fühlt sich gegenüber Thaci „zurückgesetzt“

Belgrad/Paris (APA) - Dass der kosovarische Präsident Hashim Thaci am Sonntag beim Gedenken in Paris zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren gleich in der Reihe hinter der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel oder dem russischen Präsidenten Wladimir Putin saß, während der serbische Präsident Aleksandar Vucic einen Randplatz hatte, sorgt in den Belgrader Medien für Empörung.

Es gehe nicht um die Behandlung des serbischen Präsidenten, sondern um den Status für Serbien, ein Land, das 1914 bis 1918 ein großer und wichtiger Alliierter der Entente-Mächte Frankreich, Großbritannien und Russland gewesen sei, so die Tageszeitung „Politika“, für die Paris nun „keine Stadt der Lichter mehr“ ist. Das Boulevardblatt „Vecernje novosti“ sprach am Montag von einer „französischen Blamage“, „Blic“ bezeichnete die Sitzordnung als „skandalös“.

Der französische Botschafter in Belgrad, Frederic Mondoloni, entschuldigte sich unterdessen im Gespräch mit dem Belgrader TV-Sender „Prva“ für die Platzeinteilung in Paris. Die „Zurücksetzung“ gegenüber dem Kosovo ist für Serbien insbesondere bitter. Serbien erkennt die 2008 ausgerufene Unabhängigkeit seiner früheren Provinz nicht an und hintertreibt die internationale Anerkennung des Kosovo. Der von der EU-vermittelte Dialog zwischen Serbien und dem Kosovo zur Herstellung geregelter Beziehungen ist wegen Spannungen derzeit vom Scheitern bedroht.

Thaci spielte auch beim vom Macron ins Leben gerufenen Friedensforum am Sonntagnachmittag in Paris eine wichtige Rolle. Gemeinsam mit der norwegischen Ministerpräsidentin Erna Solberg bestritt er eine Diskussion zum Thema „Anwälte des Friedens“.