Wiener Rentenmarkt am Vormittag mit Kursgewinnen

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Montag, am späten Vormittag Kursgewinne verbucht - die beobachteten Benchmarkpapiere der Republik Österreich legten moderat zu.

Europaweit tendierten die Fixverzinslichen zu Mittag einheitlich fester. Auch die Unsicherheit im Budgetstreit in Italien konnte die Anleger auch bei italienischen Staatspapieren nicht vom Kauf abhalten. Das hoch verschuldete Land muss der EU-Kommission bis Dienstag einen überarbeiteten Haushaltsentwurf vorlegen, sonst droht ein Strafverfahren der Europäischen Union (EU).

Die italienische Industrie hat ihre Gesamtproduktion im September nur leicht verringert. Nach Angaben des Statistikamts Istat vom Montag lag die Herstellung 0,2 Prozent unter dem Niveau des Vormonats. Analysten hatten im Mittel einen stärkeren Rückgang um 0,5 Prozent befürchtet. Im Jahresvergleich stieg die gesamte Produktion um 1,3 Prozent. Das lag über den Markterwartungen.

Bei den Konjunkturdaten gibt es sonst zum Wochenstart keine weiteren Datenveröffentlichungen von Interesse.

Heute um 12.00 Uhr notierte der marktbestimmende Dezember-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 160,25 um 30 Ticks über dem letzten Settlement von 159,95. Das bisherige Tageshoch lag bei 160,39, das Tagestief bei 159,93. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 46 Basispunkte. Der Handel verläuft bei durchschnittlichem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 215.017 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,42 (zuletzt: 1,43) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,60 (0,62) Prozent, die fünfjährige mit -0,07 (-0,06) Prozent und die zweijährige lag bei -0,57 (-0,56) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 40 (zuletzt: 40) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 27 (27) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 21 (20) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 13 (14) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 101,90 102,25 1,42 40 101 Bund 28/01 10 0,75 101,34 101,42 0,60 27 100,85 Bund 23/03 5 0,00 100,34 100,54 -0,07 21 100,2 Bund 20/01 2 3,90 107,48 107,58 -0,57 13 107,5 ~