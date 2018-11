Fall Khashoggi - Deutschland und Türkei tauschten sich aus

Berlin/Istanbul (APA/AFP) - Deutschland hat sich mit der Türkei über den Tod des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi ausgetauscht. „Ich kann Ihnen sagen, dass es da einen nachrichtendienstlichen Austausch gegeben hat“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Details wollte er allerdings nicht nennen.

„Wie bei allen Fragen der operativen Tätigkeit der Nachrichtendienste geben wir dazu in der Öffentlichkeit keine Auskunft“, sagte er. Am Wochenende hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erstmals die Existenz von Tonaufnahmen der Ermordung Khashoggis bestätigt. Sein Land habe diese Aufnahmen Deutschland, den USA, Frankreich, Saudi-Arabien und Großbritannien zur Verfügung gestellt, sagte Erdogan am Samstag in einer vom Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. „Sie haben die Gespräche gehört, die hier stattfanden. Sie wissen Bescheid.“

Khashoggi ging am 2. Oktober ins saudi-arabische Konsulat in Istanbul und kam nie wieder heraus. Unter internationalem Druck und nach wochenlangen Dementis gab Saudi-Arabien schließlich zu, dass der 59-Jährige im Konsulat getötet wurde. Das Land weist aber weiterhin Vorwürfe zurück, dass die Tat von der saudi-arabischen Führung um Kronprinz Mohammed bin Salman angeordnet worden sei.

Türkische Medien und Regierungsvertreter hatten bereits früh von Tonaufnahmen berichtet, auf denen Khashoggis Ermordung dokumentiert sein soll. Nach Angaben der Istanbuler Staatsanwaltschaft wurde der Journalist kurz nach Betreten des Konsulats erwürgt; seine Leiche sei dann zerstückelt und beseitigt worden.