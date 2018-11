Pirat wird Bürgermeister in Prag

Prag (APA/dpa/CTK) - Prag bekommt erstmals einen Bürgermeister aus den Reihen der Piratenpartei. Der tschechische Gesundheitspolitiker Zdenek Hrib unterschrieb am Montag den Koalitionsvertrag mit einer Bürgerinitiative und einer konservativen Partei. „Wir stehen heute wirklich an der Schwelle zur Veränderung“, sagte der 37-Jährige.

Die Piratenpartei hatte bei der Kommunalwahl Anfang Oktober in Prag 17 Prozent der Stimmen erhalten. Beobachter erklärten den Erfolg unter anderem mit dem Neuheitswert der Partei. Die liberal-populistische ANO von Regierungschef Andrej Babis konnte den Bürgermeisterposten nicht verteidigen, obwohl Babis einen Sieg in der Hauptstadt zur „Prestigesache“ erklärt hatte. Die Partei hatte knapp zwei Millionen Euro für den Wahlkampf in Prag ausgegeben.

Hrib ist studierter Mediziner, hat aber nie als Arzt gearbeitet, sondern sich mit dem Einsatz von IT im Gesundheitswesen beschäftigt. Als Priorität der neuen Rathausführung nannte er den Bau einer neuen, vierten U-Bahn-Linie für die Metropole an der Moldau mit knapp 1,3 Millionen Einwohnern.

Zudem soll das Problem der Wohnungsnot angegangen werden. In der historischen Prager Altstadt wird laut der Stadtverwaltung jede fünfte Wohnung über Onlineanbieter wie Airbnb dauerhaft als Ferienwohnung vermietet. Oft zahlten die Vermieter keine Steuern.

In der Koalition mit Hrib ist die Bürgerinitiative „Prag für sich selbst“ und die „gemeinsamen Kräfte für Prag“, ein Zusammenschluss der liberal-konservativen TOP 09, Bürgermeisterpartei STAN und den Christdemokraten KDU-?SL.